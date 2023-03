Især datingsitet Dating.dk har gennem årene været en væsentlig indtægtskilde blandt Freeway-universets mere end 20 forskellige virksomheder, men også her er der markant tilbagegang at spore.

Dating.dk, der ramte internettet i 1998, tjener stadig penge, men selskabet er gået markant tilbage, siden det i 2013 lavede et rekordstort overskud på 28,6 mio. kr. Virksomheden viste et overskud på 1,3 mio kr. for 2022, en nedgang fra knap 4 mio. i 2021.

Freeway-koncernen må derfor hænge sin hat på andre portaler, f.eks Lejebolig.dk, der leverede et tocifret millionoverskud i 2022.