I weekenden slår Tinghallens Kongres- og Musikhus i Viborg dørene op for en af Midt- og Vestjyllands største kunstmesser Viborg Kunstmesse.

Her vil flere end 70 udstillere fra hele landet fremvise alskens slags kunstværker - fra malerier og fotokunst til skulpturer og keramik.

»Det bliver en rigtig fin messe med mange forskellige fine værker. Vi har samlet en lang række lokale og nationale kunstnere. Så der er masser at kigge på, og også mulighed for at købe værkerne med hjem,« udtaler messekoordinator Anders Heegaard fra Tinghallen Viborg.