Ægte New Orleans musik

Snapsting Brass Band er et klassisk Mardi Gras jazzorkester med en besætning bestående af tuba, trommer, trombone, saxofon og trompet. I spidsen står trompetisten Rasmus Bøgelund, der har spillet med nogle af de helt store orkestre i New Orleans, som f.eks. det legendarisk ´Tremé Brass Band´ kendt fra HBO-serien under samme navn.