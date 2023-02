»Bliver jeg skæv af den?«: Fastfoodkæde er klar med hamp-burger

»Vi havde lyst til at tilføje noget nyt og overraskende til menukortet i en branche, der ellers godt kan være lidt forudsigelig. Valget med hampefrø var oplagt, da smagsoplevelsen viste sig at være helt fantastisk - det er virkelig et godt alternativ til den klassiske oksekødsbøf,« siger Cathrine Florian Bang i en pressemeddelelse.

Burgeren lander i alle landets 44 Sunset Boulevard-restauranter - og altså dermed også de to restauranter i Viborg.