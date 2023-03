I sidste uge bragte vi historien om den 29-årige familiefar Oleh Desflow Reznychenko, der trak ”frinummer” i krigen, fordi han er forsøger for tre børn og far til en søn, der har et synshandicap.

I Ukraine ernærede Oleh Desflow Reznychenko sig som kunstfotograf. Han har forladt sit udstyr i sit hjemland og bruger sin mobiltelefon til at tage billeder med.

Vi har fået lov til at bringe hans ”vinterbilleder” fra Viborg her: