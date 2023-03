I dag, på Kvindernes Internationale Kampdag, sømmer provo-kunstneren Max Uwe Jensen sin penis fast til en træbjælke i Horsens. En ”korsfæstelse” kalder han begivenheden, der har til formål at »udstille feministiske absurditeter i nutidens kønsrolledebat« og Max Uwe Jensen stopper først med at hamre søm i sin tissemand, når publikum forbarmer sig over hans ædlere dele, har han lovet.