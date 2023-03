Ingen Netflix

Det er godt tre uger siden, Claus Toksvig blev udskrevet fra hospitalet efter et ”rekord-hurtigt” forløb. I dag har han overhovedet ingen mén efter hjerneblødningen.

Han er dog ikke udskrevet uden formaninger fra ”den hvide verden.”

»De var virkelig overraskede over, at jeg er kommet mig så hurtigt. Det er ikke normalt. Men de har også fortalt mig meget indgående, at jeg skal lave min vaner om de næste måneder. Jeg må ikke arbejde mere end få timer om dagen. Og jeg må ikke lave noget, der trætter hjernen,« siger han og uddyber:

»Før kunne jeg sagtens sidde og se Netflix, hvis jeg skulle slappe af. Det må jeg ikke, for det trætter faktisk hjernen at følge med i en serie. Så jeg er begyndt at tegne lidt igen og har fundet mit gamle LEGO frem. Og så går jeg ture. Det er faktisk lidt underligt ikke at måtte gøre noget, hvor man bruger hjernen, for jeg har jo aldrig lavet andet.«

Fremtiden bliver anderledes hvad angår arbejdslivet, har Claus Toksvig lovet sig selv.

»Jeg har aldrig holdt pauser for eksempel. Aldrig. Det vil jeg til at gøre nu. Jeg vil i det hele taget passe bedre på mig selv. Jeg har fået en ny mulighed for at gøre nogle ting anderledes i mit liv. Den mulighed vil jeg ikke spilde. Det er et lille mirakel, at jeg er i live og uden mén,« siger han.