Betænkeligheder fejet af banen: »Det er jo den største ros, man kan give til dommere«

Hos Viborgs modstander, AC Horsens, var man også spændt på dommerlinjen. Det forklarede Horsens-spilleren Magnus Jensen efter kampen.

- Vi har prøvet, når vi er rejst sydpå for at spille fodbold, at man må gå en lille smule mindre til den end herhjemme, siger den 26-årige Horsens-spiller.

Magnus Jensen synes, at dommerne gjorde det udmærket, men han mener også, at spillernes rolle i samarbejdsaftalen er speciel.

- Jeg synes, det er lidt specielt, at vi skal være forsøgskaniner på den måde. Jeg ved ikke, om jeg er decideret fan af det, siger Horsens-spilleren.

At dommertrioen ikke var dansk, var dog ikke et stort tema i AC Horsens’ omklædningsrum inden kampen.

- Vi snakkede da lidt om det, men det var ikke noget, der fyldte det store, siger Magnus Jensen.