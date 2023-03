»Vi har bare løbet stærkt, for det her har fra start været noget, der skulle løbes i gang,« lyder det fra Rune Møller Andreasen, der på trods af en indsats ud over det sædvanlige nu må se resultatet for restaurant Den Gyldne Okse gå tilbage.

Det dugfriske regnskab afslører en mindre tilbagegang fra 365.144 kr. før skat i 2021 til 261.047 i år.

Der er dog også gode takter at spore med en bruttofortjeneste, der løftes til 2.807.379 fra 1.790.447 året før, og det udløser en positiv bemærkning i ledelsesberetningen, der anser årets resultat som »tilfredsstillende.«