»Jeg synes rent faktisk, det virker som om, de har lyttet. De tiltag, man har skitseret, giver mig et indtryk af, at man vil gøre Gl. Randersvej til en vej, der er værd at færdes på - både for de bløde og de hårde trafikanter,« siger Jesper Tind Thomsen.

Han glæder sig først og fremmest over kommunens planer om at lave trafikdæmpende bump på hele Gl. Randersvej. Det er yderst tiltrængt på en vej der - også selvom den benyttes som skolevej i dag - ofte er udsat for bilister, som fræser gennem området med 60, 70 og op til 80 kilometer i timen.