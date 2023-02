Danske Andelskassers Bank har en stærk tro på fremtiden.

Sådan lyder meldingen oven på, at den Hammershøj-baserede bank torsdag har offentliggjort sit regnskab for 2022.

»Som alle ved blev 2022 et omskifteligt år med finansiel bølgegang, høj inflation og stigende renter. Men vi har også en stærk tro på fremtiden og vores evne til at udvikle os. Derfor har vi besluttet at styrke vores egenkapital, så vi kan fortsætte med at være en solid og selvstændig bank med en stærk lokal og regional forankring,« siger bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech i en meddelelse.