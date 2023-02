På Better Collectives sportsmedier bliver der bl.a. tilbudt spiltips og værktøjer til at finde odds på sport online. Samlet set når Better Collective ud til millioner af sportsfans over hele verden.

Af det nye regnskab fremgår det, at VM i fodbold derfor helt naturligt at været en stor drivkraft for den vækst, som vennerne fra Viborg har oplevet i 2022. Slutrunden sikrede, at fjerdekvartal alene stod for 36 pct. af årets omsætning.

Vil være verdens største

Samtidig har Better Collective fået sit store gennembrud for det amerikanske marked. I regnskabet fremgår det, at omsætningen i USA har rundet 100 mio. dollar - eller lidt over 700 mio kr. Af en pressemeddelelse, der er udkommet i forbindelse med regnskabet, fremgår det, at Better Collective er på vej ind i staten Massachusetts.