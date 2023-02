Samtidig skal hun styrke de mange virksomheder i Viborgs kreative miljø ved at fortælle historierne om det miljø, der selv er verdenskendt for at fortælle gode historier.

Når Viborg Visual skifter navn til Creative Viborg er det for at skabe en mere åbenlys sammenhæng til Viborg Kommunes status som UNESCO Creative City.

Kommerciel og kreativ

Marie Munch Burski er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus i 2009 og har siden arbejdet med sine kreative kompetencer samtidig med, at hun har bygget en stærk kommerciel profil op. Den kombination kommer fra job hos eksempelvis IKEA Business, BoConcept A/S og seneste som head of design i Jysk Display A/S.