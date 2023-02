For år tilbage besluttede politikerne i Viborg, at der skulle gøres noget ved trafikken igennem kaserneområdet på Arsenalet.

Siden er en række beslutninger truffet og gennemført for at undgå gennemkørsel gennem den gamle kaserne. Nu viser det sig, at trafikken er steget, så nu skal de sidste beslutninger træffes - skal porten lukkes for biler eller ej?