Det ligger fast, at der skal bygges en motorvej ved Viborg. Det står der i Infrastrukturplan 2035.

Og nu går miljøkonsekvensundersøgelsen i gang - en undersøgelse af linjeføringerne øst og vest om Viborg. Men en udvidelse af Rute 13 bliver også undersøgt. Hvorfor egentlig, når der står i aftalen, at der skal bygges en motorvej og altså ikke en udvidelse af en eksisterende vej?

Tilbage i juni 2022 slog de daværende transportordførere for Socialdemokratiet, Venstre og Konservative fast, at der kommer en motorvej, men her i februar 2023 besluttede forligspartierne bag Infrastrukturplan 2035, at udvidelsen af Rute 13 - en såkaldt 0+ løsning - også skal miljøkonsekvensundersøgelses.

JP Viborg har kontaktet en række transportordfører fra partierne bag aftalen for at få svar på, hvorfor udvidelsen også skal være en del af en miljøkonksekvensundersøgelse til 65 mio. kr.

Ifølge transportordfører for De Konservative, Niels Flemming Hansen, skal årsagen findes for et par år siden.

»Den var en del af aftalegrundlaget. Det var daværende transportminister Benny Engelbrecht (S), som skrev det ind,« lydet det fra Niels Flemming Hansen.

Tung transport

Det skete tilbage i september 2021.

»Der står i Infrastrukturplan 2035, at forligskredsen har besluttet en motorvej fra Klode Mølle til Løvel - hvorfor så undersøge en udvidelse af Rute 13?«

»Det har vel været for at se, om man kan lave en 0+ løsning. Det er ikke noget, der personligt står højt på min ønskeliste,« siger han.

»Er undersøgelsen så spild af penge for Rute 13s vedkommende?«

»Jo, det synes jeg. Men sådan er det nogle gange med forlig. Jeg ser det ikke som en mulig løsning. Jeg tror dels, at der vil være alt for kraftig ekspropriation, hvis man skal udvide. Dels vil der køre så meget tung transport på den strækning fra Aalborg-kanten og nedefter, så det vil blive et meget belastet område, og når man kører på Rute 13 er der rigtig mange boliger i det område,« siger Niels Flemming Hansen.

Vil ramme rigtigt

Peter Juel-Jensen er transportordfører for Venstre og har efter folketingsvalget i 2022 overtaget posten fra Kristian Pihl Lorentzen, der ikke blev genvalgt. Han vurderer, det ender med en motorvej men er glad for, en anden mulighed bliver undersøgt.

»Jeg regner med, der kommer motorvej. Men jeg tror, det handler om at få det hele undersøgt, så vi rammer rigtigt første gang, så vi kan se tingene i sammenhæng og få den rigtige linjeføring,« siger han og uddyber:

»Den her store investering kommer til at afhjælpe de trafikudfordringer, der er i området. Jeg kan kun billige, man tager alle muligheder med. Det giver et godt beslutningsgrundlag at træffe beslutningen ud fra.«

Udtryk for ordentlighed

Der er sat 3,9 mia. kr. af til at anlægge Midtjyske Motorvej mellem Klode Mølle og Løvel. Der er desuden sat 65 mio. kr. af til at miljøkonsekvensundersøge de to linjeføringer henholdsvis øst og vest om Viborg foruden 0+ løsningen ved Rute 13.

»Når staten laver infrastrukturprojekter er det for at gøre det bedre for borgerne. Det giver bedre infrastruktur og kan flytte erhverv og arbejdskraft. Det har en konsekvens for dem, der bor der, og man skylder dem at kigge grundigt ind i det. Det er et udtryk for ordentlighed,« lyder det fra Peter Juel-Jensen.

JP Viborg har også forsøgt at få svar fra en række andre transportordførere, men de er ikke vendt tilbage.