DMI skriver, at det kan »være en god ide at bruge den våde formiddag på at sikre løse genstande uden for. På den måde kan du undgå, at genstandene flyver afsted og giver skader på mennesker, huse, biler og andre ting,« lyder det i en kommentar fra meteorolog Bolette Brødsgaard tidligt fredag morgen.

Hun opfordrer desuden borgere til at tage sig god tid og være opmærksom i trafikken.

»Gående, cykler, motorcykler og høje lette køretøjer kan have svært ved at holde en sikker kurs i blæsevejret,« lyder fra Bolette Brødsgaard.