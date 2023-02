»Fredag bliver usædvanlig blæsende,« lyder det i en kommentar fra meteorolog Hans Wanner.

Viborg Kommune ser torsdag morgen ud til slippe for den helt store omgang. Her forventer DMI, at stormen vil ramme med en styrke på mellem 25 og 30 meter i sekundet. En orkan er defineret ved en vindstyrke på over 32,6 meter i sekundet.

Det ventes, at Otto rammer Danmark i løbet af fredag.