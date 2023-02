I et hæsblæsende boligmarked kan det være fristende for nogle at finde sig en bofælle og dele udgifterne til huslejen.

Det er netop, hvad den Freeway-ejede boligportal Findroommate.dk har hjulpet over 100.000 danskere gennem 15 år.

Findroommate.dk er født under finanskrisen i 2008, men nu er det portalen selv, der befinder sig i en form for krise.