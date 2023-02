Mønsted Kalkgruber ligger vest for Viborg og er ifølge Campen Auktioner »verdens største kalkgruber«, hvor der i flere hundrede år er blevet brudt kalk.

Gruberne har igennem de sidste 25 år været et velbesøgt turistmål, hvor folk er kommet for at se de menneskeskabte kalkgruber. Kalkgruberne er også kendt for et miljø, som er helt perfekt som overvintringssted for flagermus og til modning af grubeoste.

Auktionen slutter den 20. marts.