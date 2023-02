Den sidste uges tid har været positiv for udsigten til, at der igen kan lette fly fra Midtjyllands Lufthavn.

Borgmester og formand for lufthavnen, Ulrik Wilbek (V), har den seneste tid indsamlet svar fra lokale virksomheder på, hvor mange billetter de vil forpligte sig på at købe, hvis ruten mellem Karup og København igen kommer op at flyve. Og så forhandler han med en ny operatør.