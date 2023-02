»Der bør indføres forbud«: Drikkevandsbeskyttelsen slår fejl i Viborg

Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, vurderer derfor ikke, at den politiske aftale har fungeret helt efter hensigten.

»Det viser med al tydelighed, at idéen om frivillige aftaler har spillet fallit, og der bør derfor omgående, som der også er aftalt, indføres et forbud. Det er jo ikke hvad som helst, vi taler om. Det er danskernes rene drikkevand. Det kan vi ikke gamble med og lade være op til frivillighed,« siger hun i pressemeddelelsen.

Manglende politisk vilje

I KL ærgrer man sig også over, at så få boringsnære beskyttelsesområder er blevet beskyttet.

»Vi har længe udtrykt bekymring for, at vi ikke ville nå i mål, fordi viljen ikke var der fra alle parter. Det må vi konstatere har været berettiget. Nu er det afgørende, at Folketinget hurtigst muligt finder ud af, hvordan vi kommer videre. I kommunerne er vi selvfølgelig klar til at bidrage konstruktivt, men det er også vigtigt, at lodsejerne og vandværkerne bliver forpligtet på den fælles opgave,« siger Birgit S. Hansen, der er formand for KL’s Klima- og Miljøudvalg, i pressemeddelelsen.