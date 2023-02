Flere end 1.200 vil være som hende: »Jeg har aldrig set noget lignende«

»Det er meget interessant og tankevækkende, at man kan have helt forskellige syn på troværdighed. Mens nogle vurderer, at en person lyver, vurderer andre, at vedkommende er helt troværdig. For mig er det eksempelvis ikke skræmmende, hvis en har tatoveringer, mens en ældre person måske tænker, at personen per definition så er en skidt karl,« som hun tidligere har forklaret det.

Nu skal grundlisteudvalget i gang med at udvælge, hvilke 322 ud af de 1.200 personer, de vil udvælge til jobbet. Den endelige liste over de personer skal så forbi landsretten til april, som sorterer halvdelen fra.

»Vi vælger ud fra, at der skal være en nogenlunde ligelig fordeling mellem køn, alder og etnicitet. Det sidste har været lidt problematisk. At få fat de unge mellem 18 og 30 år med anden etnisk baggrund end dansk. Ellers kigger vi efter erfaring fra rundt omkring i livet og en bred berøringsflade,« siger Knud Gaarn-Larsen.

Den frasorterede halvdel skal stå klar i kulissen, hvis de valgte af forskellige årsager ender med at falde fra.