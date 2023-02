Initiativet, der går under navnet ”The Youth Action for SDG 6 Fellowship”, giver de unge vandspecialister chancen for bl.a. at deltage i FN’s Vandkonference 2023 i New York, hvor de skal være en del af diskussioner om fremtidens bæredygtighedsmål.

Der er to danskere i gruppen, Ines Breda og Krisztian Mark Balla.

»Det er en chance for at tænke langsigtet og tillade den næste generation at mødes og inspirere verdens ledere, mens de samtidig opbygger et netværk og lærer af andre professionelle i branchen. Muligheder som disse opstår sjældent, og jeg håber, at mange vil ansøge,« siger vicedirektør i Grundfos Ulrik Gernow.