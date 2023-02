Lørdag tillod en 22-årig ung mand sig selv at køre mindst 165 kilometer i timen på en landevej ved Sjørup mellem Viborg og Holstebro, selvom fartgrænsen er 80 kilometer i timen.

Det betød, at politiet inddragede hans kørekort og beslaglagde bilen med det samme. I første omgang lød det, at bilistens svigerfar havde været med under vanvidskørslen.