Bare baller, bryster og diverse vedhæng.

Sådan indledte TV2 Østjylland for nylig en historie om, at vinterbadere ved Almind Sø i Silkeborg er blevet begejstrede for at bade uden badetøj.

Imens var andre mindre begejstrede for at skulle se på de nøgne vinterbader-kroppe, og hele moletjavsen antændte en debat både i medier og kommentarspor, hvor bølgerne gik højt.