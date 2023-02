Selvom vejrudsigten lover regn og byder på fem graders varme, har Lisbeth Jeberg besluttet at trave en tur lørdag 18. februar iført bikini. Og hun inviterer alle interesserede til at gå med hende uanset køn, størrelse eller farve.

Tanken er, at »bikini-walken« bliver til et fællesskab, hvor man kan udfordre både sig selv og andre samtidig med, at man motionerer.