Poul Due Jensen Fonden, fonden bag den danske pumpegigant, har nemlig sendt 4 mio. kr. i retning af fire organisationer, som hjælper ofrene.

Det oplyser fonden i en meddelelse.

De fire fonde modtager hver 1 mio. kr. og tæller bl.a. Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors.

»Som mange andre er vi dybt berørte af situationen i Tyrkiet og Syrien. Der er akut behov for både nødhjælp og genopbygning. Vi ved, at disse fire organisationer gør en enorm forskel for de mange berørte mennesker,« siger fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted.