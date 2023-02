For 14 år siden traf Kristina Ørris en beslutning, der fik afgørende betydning. Hun besluttede sig for at blive stoffri.

På det tidspunkt var hun 24 år og havde eksperimenteret med stoffer, siden hun var 14 år. Det begyndte med hash og fortsatte med amfetamin, kokain, svampe, ecstasy, heroin og »hvad hun ellers kunne finde.«