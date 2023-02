Vejdirektoratet vurderer, at en mere østlig linjeføring på denne delstrækning samlet set vil formindske nabogenerne fra vejen, give afstand til byudviklingsområdet Taphede samt give en bedre passage af Natura 2000-området ved Nørre Å, og at dette opvejer den forøgede længde af motorvejen.

Den besluttede østlige linjeføring kan ses med en tynd, rød, stiplet linje på nedenstående kort.

Vestlig linjeføring rykker længere mod vest

For den vestlige linjeføring er det Vejdirektoratets vurdering, at det ud fra en samlet afvejning af motorvejens gener for naboer er bedst at undersøge og miljøvurdere et mere vestligt forløb mellem Klode Mølle og Neder Hvam.

Den justerede linjeføring vil gøre motorvejstrækningen lidt kortere og sikre større afstand til Natura 2000-området omkring Nipgård Sø.