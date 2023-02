»De nye butikker og projekter passer godt ind i Nettos eksisterende butiksnet, som dermed når op på 549 butikker i alt. Aftalen betyder blandt andet, at vi skal bruge flere nye kolleger, og her er det naturligt, at vi taler med de nu tidligere Aldi-medarbejdere for at se, om der er et match,« siger direktør i Netto, Braw Bakir.

Salling Group skriver, at butikkerne bliver en del af Netto 3.0, der er discount-kædens nyeste butikskoncept.

Der findes allerede tre Netto-butikker i Viborg, som ligger på henholdsvis Vesterbrogade, Randersvej og Katrinevænget. Sidstnævnte ligger kun 1,6 kilometer fra den kommende Netto på Vestervangsvej.

Ligesom Aldis handel med Rema 1000, er Salling Groups opkøb også betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.