09/02/2023 KL. 09:00

For abonnenter

Stafetten sendes videre: Søn overtager farens livsværk med millioner på bundlinjen og kæmpenavne på kundelisten

Steffen H. Dalsgaard overtager direktørstolen i Viborg-virksomheden Expo Partner fra sin far Henrik J. Dalsgaard, der stiftede virksomheden for over 20 år siden.