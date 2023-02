VFF er klar til at bide skeer med svenskere

»Rent planlægningsmæssigt og i forhold til fysisk dosering, så bliver det som en træning med fuld knald på. Vi har trænet hårdt de seneste dage, så derfor holder vi størstedelen af spillerne på 45 minutters spilletid,« siger Jacob Friis til vff.dk.

»Vi kommer til at træne nogle nye relationer, og vi kommer til at blande kortene fuldstændigt i forhold til Bodø-kampen forleden. Når man møder hold, man ikke kender så godt, skal man stå på tæer rent taktisk og kunne justere undervejs med de udfordringer, der kommer. Det glæder vi os til at se, hvordan vi kan løse mod et godt hold fra Sverige.«