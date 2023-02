Det er næsten to måneder siden, et rutefly lettede fra Karup med retning mod København. Men kampen for Midtjyllands Lufthavn fortsætter.

Seneste skridt er, at områdets virksomheder er blevet opfordret til at tilkendegive køb af et vist antal flybilletter, så det bliver lettere at tiltrække en ny operatør på ruten.