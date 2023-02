Paulinho har scoret mange mål i Portugal, men om han kan gøre det i Danmark, er vi alle spændte på. Det kan blive både en dreng og en pige. Han er lidt af en lottokupon, men selvfølgelig har de en masse data på ham. De har givet mange penge for ham, så de må tro, at han kan gøre en forskel. Viborg er ikke vant til at give mange penge for en spiller.

Derudover har man også fået en erstatning for Justin Lonwijk på midtbanen med købet af 24-årige Magnus Westergaard. Han er kommet sent i gang med sin karriere, men han er en spændende boks-til-boks spiller. De ville gerne have beholdt ham i Lyngby, så det er et godt køb og måske en gardering, hvis Clint Leemans forsvinder ved kontraktudløb til sommer.

Jeg mener alt i alt, at Viborg står et rigtig godt sted inden forårssæsonen. Der var klasseforskel i træningskampen mod AaB, og det var flot at slå norske Bodø/Glimt med 4-3, for det er et rigtig godt hold. Det er kun træningskampe, men det giver selvtillid.