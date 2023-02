07/02/2023 KL. 17:00

Søren Frederiksen er sikker: Sådan går det for Viborg FF

Viborg FF har hentet en lottokupon som erstatning for Jay-Roy Grot, men sæsonen kommer til at gå over al forventning uanset, mener Søren Frederik, JP Viborgs fodboldkommentator.