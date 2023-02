Et naturrervat med åbent for besøgende året rundt er på vej i et af Viborg Kommunes smukke naturområder.

Der er godt nyt til de fuglearter, der har brug for levesteder i midtjyske vådområder med søer og fugtige enge.

Fugleværnsfonden har med støtte fra Aage V. Jensens Fonde købt et areal på 45 hektar.