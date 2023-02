Uro i S fik konsekvenser: Viceborgmester trækker sig fra formandspost

De seneste to ugers uro i Socialdemokratiet i Viborg har nu resulteret i, at gruppeformand Mads Panny har trukket sig, og en ny formand for byrådsgruppen er valgt.

Det er Mette Nielsen, som har været næstformand de seneste fem år.

Det skete på et gruppemøde mandag eftermiddag, hvor socialdemokraterne egentlig var samlet for at diskutere den kommende tids politiske dagsorden. Men hvad gik der galt, siden det endte i ugers uro, og hvad skal der ske nu? Det har JP Viborg spurgt de involverede socialdemokrater om.