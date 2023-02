Viborg HK’s kvinder i håndboldligaen vandt sikkert med 29-21 i aftenens hjemmekamp mod København Håndbold.

Dermed fik Viborg revanche for de to holds forrige opgør, hvor københavnerne vandt med et enkelt mål. Viborg var endda i en periode foran med hele 10 mål.

Emilie Hovden blev topscorer med ni scoringer i sit holds niende sejr i sæsonen.