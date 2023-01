Tidligere på måneden lykkedes det for storbonden Christian Nors at komme af med sit konkursbo, som er blevet kaldt for »det største konkursbo inden for landbrug i flere år.«

Kurator i konkursen, advokat Flemming Jensen, oplyste, at boet var solgt for et trecifret millionbeløb, og nu kan JP Viborg afsløre, hvad boet er købt for.