Det var dog ikke alle løverne, der var vilde med det.

»Det er sådan et produkt, som folk har mange meninger om, og Jakob (Risgaard, red.) var bestemt ikke vild med det. Men jeg synes, det er så fedt,« siger Anne Stampe Olesen.

Startede med flag

Bag TheClayPlay står 51-årige Annemette Klit-Nygaard. Hun lagde i 2019 ud med at lave Dannebrogs-bordflag i forbindelse med fejringen 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Siden har sortimentet udviklet sig til også at bestå af krus, skåle, lysestager, lampeskærme og meget andet.

»Genforeningen betyder meget for os i Sønderjylland, og jeg tænkte over, hvad jeg kunne byde ind med og visualiserede et bordflag. Da jeg lavede det første flag, vidste jeg, at jeg havde fat i noget unikt,« siger Annemette Klit-Nygaard.