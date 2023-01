Venstre-koryfæ har afsløret sit næste træk

»Jeg skal kende rammerne og ansvaret for et sådan arbejde. Det må være en forudsætning,« siger han.

Han omtaler dette som det »tredje kapitel« i sit liv. Det første varede 24 år som officer i Forsvaret, det andet var 18 år i Folketinget som bl.a. transportordfører, hvor han blev en profil i Venstre. Netop det politisk arbejde berettiger Kristian Pihl Lorentzen til sit kommende arbejdsliv, mener han.

»Jeg har noget at byde på. Jeg skal ikke have viden om jura og økonomi; jeg skal byde ind med strategiske beslutning, og jeg har et indgående kendskab til rammevilkårene i denne branche.«