Mandag blev der skrevet endnu et kapitel i opgøret mellem keramikeren Kasper Würtz på den ene side og F&H og Christian Bitz på den anden.

Christian Bitz, Bitz A/S og F&H A/S er blevet dømt til at betale en samlet erstatning på 6,4 mio. kr. til Kasper Würtz fra Hatting. Det afgjorde Sø- og Handelsretten