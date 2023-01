Viborg køber Lyngbys viceanfører før guldkamp

Det siger fodboldchef Nicas Kjeldsen.

- Vi har forsøgt at lave en længerevarende aftale med Magnus i næsten et år, men vi må erkende, at det ikke er lykkedes. I fredags meddelte Magnus os så, at han havde skrevet kontrakt med Viborg med virkning fra sommer, og derfra var det et spørgsmål om at få det bedste ud af situationen.

- Vi ønsker selvfølgelig ikke at have en spiller i truppen, som hellere vil være et andet sted, og vi ønsker heller ikke at spille Magnus varm til en anden klub, siger Lyngby-bossen.