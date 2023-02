Ugens billede: Hvor skal det hele ende?

Hvorfor vil du være fotograf?

»Jeg vil være fotograf, fordi det fedeste ved faget er muligheden for at skabe historier med billeder. Historien behøver ikke være dyb, men man skal kunne afkode, hvad produktet vil i billedet. Ofte når vi på arbejdet skal lave et miljø, forestiller vi os, hvem er personen, der vil købe dette produkt? Hvad er målgruppen? Ud fra det, er det nemmere at sætte sig ind i hvordan billedet skal se ud. Og det er blandt andet den indlevelse, jeg synes, er fedt ved faget.«