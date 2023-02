Sygehuset: Sådan håndterede vi en overgrebs-læge og hans ofre

Da hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen i foråret sidste år blev gjort opmærksom på, at nogle patienter havde oplevet krænkende hændelser på sygehuset, var han både overrasket og ked af det.

Det var lige deromkring, at sagen om den nu dømte læge Carlos Gaewkheo Shiralipour for alvor begyndte at rulle, før den lillejuleaften sidste år endte med en fængselsdom på to år.