Området omkring det hjem, hvor man søndag opdagede et formodet familiedrab, undersøges på alle leder og kanter.

Senest har beredskabsstyrelsen været i færd med at undersøge et vandhul, kun et stenkast fra familiens hus, hvor man fandt den 49-årige mor og hendes to piger.



Undersøgelserne af vandhullerne er der ikke noget odiøst i, lyder det fra efterforskningslederen, vicepolitiinspektør Jim Hansen, Midt- og Vestjyllands Politi.



»Det er helt normal procedure i en efterforskning som den her. Vi gør det for at undersøge alt, hvad vi kan og for at være sikre på, at der ikke er noget, der er blevet overset, siger Jim Hansen.«