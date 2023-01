Dræbte mor sine to børn? Politiet kan snart melde dødsårsag ud

Gik rygter i byen

Sagen har rystet det lille landsbysamfund i Vejrumbro, hvor der bor bare ca. 385 indbyggere. Politiet indkaldte som følge af sagen derfor højst usædvanligt til et borgermøde i det lokale forsamlingshus for bl.a. at afkræfte nogle af de rygter, der florerede.

»Der gik et rygte i byen om, at de dræbte piger ikke havde været i skole hele ugen, og at det dermed kunne være sket for lang tid siden. Det kunne vi også afkræfte,« fastslog Christian Toftemark, vicepolitiinspektør ved lokal politiet i Viborg, efter mødet, hvor borgere i alle aldre havde mulighed for at stille spørgsmål.

Her fik politiet også navnene på borgere, som muligvis kunne bidrage til efterforskningen.