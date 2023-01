Viborg HK fik bank af tophold

Esbjerg trak længere og længere fra og gik til pausen foran med seks mål, 21-15.

I anden halvleg blev forspringet blot større, og Viborg HK havde aldrig for alvor en chance for at få point med. 14 måls forskel endte kampen altså med i sidste ende.

Trods nederlaget er Viborg HK stadig på syvendepladsen, som giver adgang til slutspillet, med 15 point. Der er fem point ned til niendepladsen, der er den første placering udenfor slutspillet.