Hun er født, opvokset og har selv sat barn i verden her. Hun er blevet gift her, og hendes familie bor her.

Selvom 27-årige Nanna Høj Nymann tog sin universitetsuddannelse i Aarhus, forlod hun heller ikke da sin hjemby men valgte i stedet at pendle frem og tilbage i fem år.

Hun har faktisk aldrig boet andre steder end Viborg. Da hun mødte sin mand, der oprindelig er fra Sjælland, stillede hun som krav, at han ville rykke til Viborg. Og nu får hun endda løn for at få flere unge til også at blive eller flytte til byen.