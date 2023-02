Banen er fuldstændig tilmudret og pløret. 10-årige Lykke Philipsen kæmper sig op ad en bakke.

Hendes kinder er rødmossede, og man kan se, at hun anstrenger hele sin krop for at have godt styr på crosscyklen. Styrken og teknikken sikrer hende en førsteplads, og hun kan nu kalde sig danmarksmester i cykelcross for U13 piger.